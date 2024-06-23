У первых российских "истребителей дронов" уже есть подтвержденный результат в виде перехваченного украинского БПЛА.

Воздушные ударные аппараты на поле боя, относящиеся к классу малой беспилотной авиации, как с российской стороны, так и с украинской, представляют дешевое и очень эффективное вооружение, способное значительно осложнить нормальное и беспроблемное функционирование боевых подразделений. На регулярной основе выводящее из строя бронированную технику, в том числе и тяжелобронированную, разрушая укрепления, в том числе кирпичные, и поражая «между делом» личный состав сторон.

А ведь перехватывать дроны-камикадзе как-то надо, как и бороться с разведывательными БПЛА. И выход был найден. Поэтому, помимо ставших живой классикой дробовиков и мобильных и стационарных установок радиоэлектронной борьбы в оппонировании дронам, в ВС России додумались до идеи с дроном-охотником, иначе называемым истребителем дронов.

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Скриншот из видео, на котором запечатлены сразу два ДПЛА: вверху российский охотник, отстрелявшийся противодронной сетью. Красным контуром обведен украинский fpv-дрон, падающий после запутывания в сети.

Речь идёт о квадрокоптере, вооруженном модулем запуска сети. И когда в фокусе сенсоров российского беспилотника возникает украинский fpv-дрон, срабатывает механизм, выстреливающий сеть, мигом парализующей нормальную работу всех пропеллеров враждебного аппарата. После чего последний со 100% вероятностью устремляется к земной поверхности. Об этом пишет украинский ресурс «Страна.ua».

В публикации онлайн-портала, работающая система российского беспилотного вооружения была названа «Сеткомётом».