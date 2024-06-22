Очередная попытка Украины отказаться от природного газа из России кажется в очередной раз уперлась в глухую американскую стену.

Украинская компания-импортёр СПГ оказалась заложником крайне неудобной ситуации, оказавшись без поставок сжиженного газа из США из-за решения текущего руководителя Белого дома в лице Джо Байдена, который решил поставить на паузу новые проекты по производству сжиженного концентрата. О неприятном для украинской стороны решении рассказала свежая публикация The Wall Street Journal.

В американской прессе считают, что для Киева есть плохие и хорошие новости. Причем положительная ситуация в том, что Украине удалось заключить крупный торговый договор с американским поставщиком сжиженного природного газа. Но на этом событии всё дальше пошло совсем не так: Байден оказался тем самым непреодолимым шлагбаумом, мешающим продвижению украинской стороны к полной независимости от российского природного газа.

реклама









Речь идёт о заключении многомиллиардной сделки местного энергохолдинга ДТЭК с американской фирмой Venture Global. И в случае положительного исхода американский СПГ через украинскую фирму-посредника поступал бы на газовые рынки Украины и ряда государств Восточной Европы.

Но вот в чем заключается «ловушка от Байдена», так это в поставках газа посредством ещё недостроенного терминала Venture Global CP2, из-за чего последний может так и не начать свою работу.

И если Байден снова станет американским президентом, пишут журналисты WSJ, то нельзя исключать, что временный мораторий новым росчерком распоряжений Байдена станет постоянным, а будущие поставки СПГ из США станут практически невозможными.

Тем временем Владимир Путин считает, что российский НОВАТЭК вполне может открыть терминалы по производству и перевозке сжиженного газа во Вьетнаме.