Сжиженный газ является очень ходовым товаром, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

Владимир Путин вскоре должен объявиться на территории Вьетнама, куда его доставит самолёт из Пхеньяна.

Российский национальный лидер огласил планы отечественной компании НОВАТЭК, имеющей намерение построить на территории юго-восточной азиатской республики инфраструктуру для сжижения газа. Соответствующая информация была опубликована в местной газете компартии, имеющей статус центрального печатного органа.

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Свежая публикация «Нян зан» рассказывает, что прямо сейчас Газпром выполняет во Вьетнаме функции добытчика газа из местных недр, а вот НОВАТЭКу неплохо бы начать этот или иной газ, размещенный в республике, сжижать. Помимо идей и проектов по изготовлению сжиженного газа, есть проекты и для «Росатома», который может построить во Вьетнаме Центр ядерных наук и технологий.

А мы вспомним, что ещё осенью 2022 года руководитель НОВАТЭКа – Леонид Михельсон, публично озвучил, что возглавляемая им компания прорабатывает вопросы транспортировки российского СПГ, нужда в котором есть у электростанций республики. Это предложение будет действовать как для ныне функционирующих, так и новых энергообъектов.

В этот раз Михельсон уточнил, что одной из станций, потребляющей примерно 1 млрд куб. м газа, как раз бы только пошло на пользу приобретение нового источника электроэнергии, так как компания PetroVietnam уменьшила добычу газового концентрата. Топ-менеджер заявил, что его фирма могла бы построить и СПГ-терминал во Вьетнаме.

Сам визит станет 48-часовым и пятым во внешних государственных поездках российского президента в Ханой.