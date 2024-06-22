Российский пилот смог уклониться от столкновения с американскими стратегическими БПЛА.

Беспилотные разведчики принадлежности американской армии, входящие в созданную и руководимую США международную антитеррористическую коалицию, прошли в опасной близости от российского истребителя Су-35 во время его плановых полётов в воздушном пространстве Сирии. Об авиационном происшествии рассказал Центр по примирению враждующих сторон российской армии.

Неприятное событие случилось в минувшую пятницу, когда воздушные беспилотные аппараты Пентагона и отечественная «Сушка» пересеклись в небе над поселением Эс-Сухне в регионе Хомс.

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В более детальных комментариях было разъяснено, что три дальних разведывательных дрона MQ-9 Reaper встретились с Су-35 в воздушном эшелоне на высоте около 8 тыс. метров, о чем заявили в пресс-службе ЦПВС.

Как было заявлено, российский пилот, используя всё свое лётное мастерство и обученность, вовремя смог совершить маневр уклонения и уйти на безопасное расстояние от американских БПЛА.

И только за минувшие 24 часа в сирийском небе было зафиксировано как минимум 11 событий нарушения ранних договоренностей о деконфликтации, когда иностранные авиационные средства совершили несогласованные с Москвой полёты.