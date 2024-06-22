В случае положительной динамики "торецкий прорыв" рискует стать новым Очеретино? умноженным сразу на три.

Представляющая Верховную раду Украины народная избранница Марьяна Безуглая публично обвинила высших украинских генералов в слабости обороны на торецком операционном направлении в донецком регионе.

Очень хорошее продвижение передовых российских групп, успешно преодолевших украинские позиции и сопротивление военнослужащих ВСУ, умело воспользовавшихся оперативной информацией от отечественной разведки, превратилось в прорыв. О чем лично засвидетельствовала сама Безуглая. В произошедшем женщина прямо винит генерала Юрия Содоля – командующего объединенными силами.

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По словам Безуглой, всё что она знает, так это об ещё одном преступлении Содоля, благодаря совершению которого, украинские вооруженные силы потеряли позиции, которые удерживались ещё с 2014 года. Своим мнением о провалах высшего военного командования депутат поделилась в соцсети.

Как более расширенно прокомментировала бывшая участница партии «Слуга народа», за 24 часа до военного ЧП Содоль отдал приказ об ротации, когда отправил в зону боевых действий на передовые позиции украинские отряды, которые в недавних боях лишились многих и многого, так и не восстановив «нормальную боеспособность».

Второй причиной оставления укрепленных позиций по Безуглой является та самая неквалифицированная работа по их фортификации. И как ярко выразилась говорящая, что словно Содоль специально делает всё это, прямо работая на российский Генеральный штаб.





Источник фото: ТГ-канал "Сводки и Аналитика СВО "





Под конец сообщения «досталось» и главному украинскому генералу Александру Сырскому, которого Безуглая обвинила в покрывательстве своего подчиненного или же отсутствии знания о «вестях с полей».

А мы напомним, что Торецк – это город, расположенный между Горловкой и Константиновкой.

Согласно более ранним данным российских отечественных журналистов, штурмовики ВС РФ внезапным наступательным маневром выбили передовые позиции ВСУ, продвигаясь от Горловки к Торецку, предварительно дождавшись результативных действий ВКС и наземных артиллерийских расчётов. Общий успех составил 2 км продвижения в глубину украинской обороны.