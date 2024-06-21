Российские оружейники уже приступили к "допиливанию" конструкции УМПК и в более совершенной модификации увеличат полезную площадь аэродинамических рулей.

Зарубежные военные аналитики с большим вниманием и одновременно сильной тревогой следят за этапами развития российских модулей УМПК, благодаря которым сначала бомбы-малыши в виде ФАБ-250, а затем «нормальных» ФАБ-500, стали трансформировать поля сражений на Украине в пользу российских сил, и наконец «дождались» до того, что в определенно увеличенном количестве перепахивают украинские позиции большие КАБы как ФАБ-1500, так и ОДАБ-1500. Но теперь наступил временной промежуток гораздо худших ожиданий для ВСУ, как пишут западные армейские эксперты – оперативно-тактическая авиация ВКС РФ «доросла» уже до использования просто гигантских ФАБ-3000, делающих невероятные изменения на земле благодаря своим колоссальным поражающим способностям. Речь идёт о мощнейшем разрушающем эффекте, исходящем от фугасного действия и объемного осколочного поля, образующихся после финальной детонации.

реклама

В ТГ-канале «Изнанка» появилось второе видео боевого использования ФАБ-3000 против пункта временной дислокации ВСУ в харьковских Липцах.

Кадры объективного контроля за мгновение до удара. Источник скриншота: ТГ-канал "Изнанка"

Супербомба, как называют отечественную модификацию ФАБ-3000 М54 иностранные специалисты по авиационному вооружению, ударила в здание, где размещались военнослужащие 13-й ОбрОН украинской Нацгвардии. Воздушный снаряд не смог попасть в само сооружение, но ударная волна всё равно выполнила своё дело.

Финальный акт объемной детонации









Первый случай использования «умной бомбы» ВКС РФ неприятно удивил иностранных экспертов, после чего в западной прессе начался вал публикаций о первом задокументированном факте «уничтожающего» бомбометания, выполненного российской авиацией на харьковском ТВД.