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Madarator
Появились кадры второго применения ВС России ФАБ-3000 в Харьковской области
Российские оружейники уже приступили к "допиливанию" конструкции УМПК и в более совершенной модификации увеличат полезную площадь аэродинамических рулей.

   Зарубежные военные аналитики с большим вниманием и одновременно сильной тревогой следят за этапами развития российских модулей УМПК, благодаря которым сначала бомбы-малыши в виде ФАБ-250, а затем «нормальных» ФАБ-500, стали трансформировать поля сражений на Украине в пользу российских сил, и наконец «дождались» до того, что в определенно увеличенном количестве перепахивают украинские позиции большие КАБы как ФАБ-1500, так и ОДАБ-1500. Но теперь наступил временной промежуток гораздо худших ожиданий для ВСУ, как пишут западные армейские эксперты – оперативно-тактическая авиация ВКС РФ «доросла» уже до использования просто гигантских ФАБ-3000, делающих невероятные изменения на земле благодаря своим колоссальным поражающим способностям. Речь идёт о мощнейшем разрушающем эффекте, исходящем от фугасного действия и объемного осколочного поля, образующихся после финальной детонации.

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   В ТГ-канале «Изнанка» появилось второе видео боевого использования ФАБ-3000 против пункта временной дислокации ВСУ в харьковских Липцах.  

Кадры объективного контроля за мгновение до удара. Источник скриншота: ТГ-канал "Изнанка"

   Супербомба, как называют отечественную модификацию ФАБ-3000 М54 иностранные специалисты по авиационному вооружению, ударила в здание, где размещались военнослужащие 13-й ОбрОН украинской Нацгвардии. Воздушный снаряд не смог попасть в само сооружение, но ударная волна всё равно выполнила своё дело.

Финальный акт объемной детонации



   Первый случай использования «умной бомбы» ВКС РФ неприятно удивил иностранных экспертов, после чего в западной прессе начался вал публикаций о первом задокументированном факте «уничтожающего» бомбометания, выполненного российской авиацией на харьковском ТВД.

#вкс рф #фаб-3000 #липцы #фаб-3000м-54 #фаб-3000 с умпк #удар по пвд всу #13-я оброн #13-я отдельная бригада особого назначения нацгвардии украины #боевое использование фаб-3000
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Focus: Авиабомба ФАБ-3000 наносит грандиозный ущерб, но новые улучшения сделают её гораздо опасней
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