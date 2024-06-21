Передовая отечественная новинка должна обеспечить логистическое превосходство над ВСУ на полях СВО.

Ростех провел испытания роботизированной платформы под названием «Импульс-М», созданной непосредственно производственными специалистами отечественной фирмы «Гумич» по чертежам инженеров компании. Гусеничный робот представляет собой универсальный мобильный блок, на который при желании можно установить боевые модули типа ракетных установок для борьбы с танками или остальной бронетехникой, как и дистанционно управляемые пулеметные турели. Есть и гражданские модификации.





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Источник фото: Ростех





Как заявили в российской госкорпорации, робот осуществляет связь со своим оператором по защищенным каналам связи, обладающими необходимой стойкостью к целенаправленному воздействию мощным излучением комплексов РЭБ вероятного оппонента.

В интегральные схемы управления РП внедрены и цифровые механизмы искусственного интеллекта, помогающие встроенной системе технического зрения выполнить боевую задачу, даже если канал связи с оператором разорван под воздействием внешних причин, например механическим повреждением ретранслятора. Как вариант, предусматривается возвращение на стартовую площадку в самостоятельном режиме, если канал связи с человеком не поддерживается.





Преодоление воронок от снарядов.





В качестве альтернативы непосредственному ударному воздействию на опорные точки обороны или укрепленные позиции оппонента, предусматривается опция сугубо транспортировочного средства, устанавливающего тяжелые минные заграждения или доставляющего провиант к российским окопам или вооружение. Транспортная платформа так же может использоваться и как эвакуатор для раненых. Благо габариты в 2 метра в длину и способность перевозить 1 тонну по горизонтальной поверхности позволяют сделать гораздо больше. Официально заявлено, что при угле подъема в 30 градусов «Импульс-М» подымает груз в 500 кг, о чем есть демонстрационное видео.





Форсирование водных преград.





О том, что платформе покорились болота, водные преграды, траншеи и иные сложные для преодоления конструкции, вышел специальный ролик на ТГ-канале Кирилла Федорова, где «Импульс» наглядно показал, на что способен.

После этих испытаний стало известно, что РП отправится на полигон с испытательными стрельбами из установки ПТРК, смонтированной на корпусе робота.