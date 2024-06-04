Конверсионная версия машины способна применяться и на гражданском направлении.

Гусеничного робота «Импульс-М», предназначенного для боевых операций отечественная фирма «Гумич» под кураторством специалистов «Ростеха» продемонстрировала широкой публике. Проект, представленный как для военной стези, так и для выполнения сугубо гражданских миссий, был показан на фотографии российской госкорпорации.

Пресс-служба организации проинформировала, что изначальная идея инженерного коллектива заключалась в том, чтобы сделать гусеничную платформу на основе модульных решений, что и было воплощено в металле.

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Что интересно, робот даже в зоне боевых миссий в зависимости от оснащения может выступать как в роли классического транспортного средства, перевозя на своем корпусе груз от полтонны до тонны, в зависимости от наличия прицепа. С прицепом общий вес транспортируемого веса увеличивается: техника на себе везёт те самые 500 кг и плюсом в составе прицепа тянет 1500 кг.





Источник: Ростех





Есть и второй вариант, который участвует в перспективной программе штурмовых роботизированных машин. На изначальную платформу установлена ракетная пусковая установка для борьбы с танками и другими бронированными средствами.

Не трудно предположить, что «Импульс» может использоваться как дистанционно управляемый минёр для установки «тяжелых» противотанковых ТМ-62 или выступать в роли санитарной машины, перемещая раненых с зоны боевых действий в ближайшее подразделение медиков.





Рендер. Источник фото: vpk.name





Как пишут в ixbt, одним из главных достоинств нового проекта является использование ИИ с отечественной системой управления. Всё это превращает РП в двухрежимный самодвижущийся объект с возможностью выполнять миссию как в полностью ручном режиме посредством управления через дистанционный пульт или отправиться на миссию самостоятельно посредством заложенной подпрограммы.