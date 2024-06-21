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Madarator
24-я ОМБр ВСУ: Армия РФ пытается окружить Часов Яр, всяческими способами мешая удержать город
Потенциальное падение часовояровского оборонительного района до максимума затруднит положение ВСУ на донецком операционном направлении.

   Оперативная обстановка на полях сражений рядом с Часов Яром в Донецкой области для украинских вооруженных сил продолжает оставаться тяжелой и трудно прогнозируемой. О том, что положительной динамики в боях с российскими войсками не прослеживается, информируют собственно сами украинские военные, служащие в 24-й ОМБр, сражающейся на часовояровском операционном направлении.

   В своей публикации в одной из западных соцсетей, военнослужащие регулярно описывают боевую обстановку, сообщив в своем последнем по дате размещения сообщении, что позиции украинской армии, размещённой в городе, регулярно ощущают на себе всю тяжесть прилётов корректируемых авиационных боеприпасов россиян, как и подвергаются непрерывным атакам ствольной артиллерии и нашествиям ударной беспилотной авиации русских, в перерывах между обстрелами проводящих штурмовые действия как внутри города, так и совершая попытки обойти населенный пункт с северного и южного направлений. 

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   Отечественные военкоры информируют, что в округе Часов Яра ведутся напряженные бои за право владения местными высотами и оборонительными позициями, в случае падения которых ВСУ ждёт незавидная участь. 

    Не менее неприятные новости для украинского гарнизона города Часов Яр поступают с харьковского операционного направления, где оперативно-тактическое звено российской боевой авиации сумело запустить по пункту временного размещения личного состава ВСУ трехтонную бомбу ФАБ-3000 М-54 в модификации УМПК. И хотя последняя совсем немножко не попала по сооружению, разрушения вышли довольно заметными. А российские разработчики планирующего модуля с крыльями пообещали в последующих модификациях устранить недочёты в конструкции, сделав умный боеприпас гораздо точнее. 

 

#часов яр #битва за часов яр #24-я омбр
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Военкоры: Российские войска сумели взять под контроль больше территории микрорайона Канал
Группы украинских сил при отступлении из микрорайона Канал в Часов Яре попадают в огневую воронку
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