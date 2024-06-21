Потенциальное падение часовояровского оборонительного района до максимума затруднит положение ВСУ на донецком операционном направлении.

Оперативная обстановка на полях сражений рядом с Часов Яром в Донецкой области для украинских вооруженных сил продолжает оставаться тяжелой и трудно прогнозируемой. О том, что положительной динамики в боях с российскими войсками не прослеживается, информируют собственно сами украинские военные, служащие в 24-й ОМБр, сражающейся на часовояровском операционном направлении.

В своей публикации в одной из западных соцсетей, военнослужащие регулярно описывают боевую обстановку, сообщив в своем последнем по дате размещения сообщении, что позиции украинской армии, размещённой в городе, регулярно ощущают на себе всю тяжесть прилётов корректируемых авиационных боеприпасов россиян, как и подвергаются непрерывным атакам ствольной артиллерии и нашествиям ударной беспилотной авиации русских, в перерывах между обстрелами проводящих штурмовые действия как внутри города, так и совершая попытки обойти населенный пункт с северного и южного направлений.

реклама









Отечественные военкоры информируют, что в округе Часов Яра ведутся напряженные бои за право владения местными высотами и оборонительными позициями, в случае падения которых ВСУ ждёт незавидная участь.

Не менее неприятные новости для украинского гарнизона города Часов Яр поступают с харьковского операционного направления, где оперативно-тактическое звено российской боевой авиации сумело запустить по пункту временного размещения личного состава ВСУ трехтонную бомбу ФАБ-3000 М-54 в модификации УМПК. И хотя последняя совсем немножко не попала по сооружению, разрушения вышли довольно заметными. А российские разработчики планирующего модуля с крыльями пообещали в последующих модификациях устранить недочёты в конструкции, сделав умный боеприпас гораздо точнее.