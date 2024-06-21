Выбор в пользу солнечных панелей для государства, чье местоположение далеко от экватора или ясной солнечной погоды заморских Флориды или Техаса, довольно рискованное мероприятие.

Украинский президент воочию наблюдая за эффективностью ударов ВКС РФ по объектам украинской электрогенерации, в экстренном режиме распорядился, что руководимое им государство должно обладать альтернативными вариантами добычи электроэнергии. Например «идеальным кандидатом» для таких идей служит возможность использовать энергию земного светила.

В своем последнем видеообращении украинский национальный лидер «рекомендовал» в срочном режиме озаботиться украинским топ-чиновникам и их непосредственным подчиненным, создать внутригосударственную программу по стимулированию добычи энергии посредством солнечной генерации с последующей транспортировкой солнечных зарядов в аккумуляторные установки большой емкости. Соответствующее видео появилось в ТГ-канале главного украинского политика.

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Зеленский уточнил, что так же должны быть возведены и защитные контуры для охраны энергетических объектов, причем чиновники, непосредственно курирующие проекты, должны в постоянном режиме отчитываться о графике выполняемых работ и их предполагаемом завершении. Причем все работы по проекту должны быть ускорены.

Дополнил свою речь Зеленский распоряжением об использовании резервных источников снабжения энергией для общественных и административных объектов. Но в первую очередь альтернативными источниками генерации должны быть защищены объекты критической инфраструктуры.

В своей более ранней публикации участник наблюдательного совета энергетической организации «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что украинскому государству к началу зимнего отопительного сезона не удастся починить и запустить все объекты украинской энергетики. И уже премьер республики Денис Шмыгаль проинформировал, что не менее 70% местных ТЭС перестали работать.