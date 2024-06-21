Украинский президент воочию наблюдая за эффективностью ударов ВКС РФ по объектам украинской электрогенерации, в экстренном режиме распорядился, что руководимое им государство должно обладать альтернативными вариантами добычи электроэнергии. Например «идеальным кандидатом» для таких идей служит возможность использовать энергию земного светила.
В своем последнем видеообращении украинский национальный лидер «рекомендовал» в срочном режиме озаботиться украинским топ-чиновникам и их непосредственным подчиненным, создать внутригосударственную программу по стимулированию добычи энергии посредством солнечной генерации с последующей транспортировкой солнечных зарядов в аккумуляторные установки большой емкости. Соответствующее видео появилось в ТГ-канале главного украинского политика.
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Зеленский уточнил, что так же должны быть возведены и защитные контуры для охраны энергетических объектов, причем чиновники, непосредственно курирующие проекты, должны в постоянном режиме отчитываться о графике выполняемых работ и их предполагаемом завершении. Причем все работы по проекту должны быть ускорены.
Дополнил свою речь Зеленский распоряжением об использовании резервных источников снабжения энергией для общественных и административных объектов. Но в первую очередь альтернативными источниками генерации должны быть защищены объекты критической инфраструктуры.
В своей более ранней публикации участник наблюдательного совета энергетической организации «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что украинскому государству к началу зимнего отопительного сезона не удастся починить и запустить все объекты украинской энергетики. И уже премьер республики Денис Шмыгаль проинформировал, что не менее 70% местных ТЭС перестали работать.