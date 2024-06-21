Подобным способом можно легко проверить способ и время реакции польского ПВО.

По неумышленным причинам воздушный шар, находящийся на землях Калининградской области, самостоятельно отвязался от воздушного причала и улетел в направлении российско-польской границы, которую незамедлительно и пересек. Об этой ситуации рассказало оперативное командование польских ВС, уведомив публично, что об инциденте российская сторона передала соответствующую информацию своим польским коллегам заранее и сообщила о ситуации с аэростатом.





реклама





В Польше так же зафиксировали дальнейшее движение воздушного аппарата по небесным просторам Варминьско-Мазурского воеводства с восточным вектором перемещения. Полёт аэростата контролируется в режиме реального времени при помощи местных радиолокационных постов и наблюдательных пунктов.

Польские специалисты уже прокомментировали инцидент, успокоив общественность и передав данные об абсолютной безопасности перемещения объекта в воздушных массах восточноевропейской республики. И по их расчётам, всего через два часа, аэростат будет находиться за пределами польского государства.