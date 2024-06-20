Скопировать российские ЗРПК "Панцирь" украинская оборонка, как это сделала с отечественным же "Ланцетом", не смогла.

В отчётах украинских военных неизменно фигурирует цифра в 99,99% сбитых российских дронов, но если всё так хорошо по официальным документам, то почему в экстренном порядке западные союзники Киева стараются изо всех сил придумать как спасти охраняемые на территории Украины различные объекты военной и критической инфраструктуры, неизменно находящие «свою Герань», которую если и удаётся сбить, то только в виртуально публикуемых сводках. Новость о том, что дальнобойные дроны-камикадзе семейства «Герань» всё-таки достают свои военные цели на землях Украины, свидетельствует скорейшая передача в ВСУ «танков-Франкенштейнов», оснащенных актуальными версиями вооружений противовоздушной обороны. О чем говорит монтаж на шасси слишком старых танков Leopard 1 современных установок ПВО Skyranger, предназначенных для перехвата беспилотных аппаратов.





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Как заявил руководитель отдела наземных систем концерна Rheinmetall Бьорн Бернхард, в наличии Бундесвера и не только его, прямо сейчас присутствует слишком много устаревших, но не бесполезных ОБТ Leopard в первой версии. И если на последние установить орудийную башню Skyranger с пушечным вооружением, способным вести автоматический режим огня 35-мм снарядами, то зенитное оснащение украинской армии ещё можно поддержать.

В качестве оснащения Скайрейнджер представляет собой авто-пушку KDG с 35-мм стволом, а под снарядами, предназначенными для перехвата воздушных целей, задействуются специальные версии боеприпасов, оснащаемые детонатором с воздушным подрывом, что кратно облегчает поражение авиационной цели. В комплект поставки так же входит радар-сканер, позволяющий расчёту самостоятельно искать и наводиться на цель. Помогают сделать это эффективней и электрооптический и инфракрасные сенсоры с дальномером, работающем на лазере, вместе с автоматом сопровождения воздушных угроз.