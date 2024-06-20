Передовой боеприпас практически ничем не отличается от старых образцов, но имеет гораздо более компактные размеры, что гораздо более целесообразно в текущих условиях.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представил публично компактную зенитную ракету, предназначенную для борьбы с дронами. Мини-боеприпас предназначен для вооружения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Само устройство зенитного ракетного снаряда для использования с «Панцирем» не представляет отхождения от классической компоновки ЗРПК: тут присутствуют разгонный блок и маршевый ускоритель. Но все они максимально миниатюризированы, как по диаметру, так и по длине.

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Поэтому в новый «Панцирь-СМ» можно интегрировать в боезапас вместо ранее «обыденного» боекомплекта в 12 зенитных управляемых снарядов сразу 48, кратно повышая боевые возможности антидронового оснащения.









Не стоит списывать со счетов и высокую экономическую целесообразность перехода на новые ракеты, которые по-прежнему, имея высокие боевые свойства, стоят существенно ниже ракет «стандартного» размера. Проще говоря, теперь перехват одного дрона не будет «стоить» государству, как цена в десятки раз выше, чем цена изготовления самого воздушного объекта перехвата.