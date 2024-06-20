Теперь снабжение сватовско-кременской группировки будет происходить в "очень интересных" условиях.

ВКС РФ, получив срочные данные от российского дрона-разведчика, осуществили экстренный вылет и «отбомбились» по важному логистическому маршруту, венцом которого был Гороховатский мост в харьковском регионе, выведенный из строя российскими ракетчиками. Последний получил прямое попадание отечественной аэробаллистической ракеты и был разрушен. Кадры объективного контроля с поражением инженерного сооружения разместил ресурс «Военная хроника».





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А мы узнаем, что Гороховатский мост для украинской армии играл важную роль в снабжении и логистическом обеспечении сватовско-кременского скопления сил ВСУ. Первоначальные данные позволяют утверждать, что бетонные конструкции моста получили фатальные повреждения благодаря меткому прилёту российской наземной ракеты Р-500.

В ТГ-канале «Изнанка» так же высказались про разрушение мостового перехода, назвав усилия украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе недостаточными, из-за чего их передний край стал проходным домом для разведывательных беспилотных аппаратов ВС РФ, прямым следствием чего и стали местные сверхточные прилёты.









По мнению военкоров, главным назначением моста в стане ВСУ были сугубо военные миссии по поставкам боевой техники, боеприпасов и проведения ротации на позициях украинской армии, отрытых в непосредственной близости от текущей ЛБС в регионе.









А мы напомним, что Р-500 представляет ещё один управляемый снаряд из номенклатуры боевых ракет, используемых российским ОТРК «Искандер». Сама ракета является относительно новой и принята на вооружение 15 лет назад. Максимальная дальность запуска составляет весомые 1000 км.