Приобрести с существенной скидкой предлагается три кроссовера и один седан.

Жаркий июнь должен вызвать радость в сердцах отечественных любителей китайской марки Changan, ряд моделей которой подешевел до 100 тыс. рублей.

Так согласно материалу avtonovostidnya.ru, четыре машины из линейки китайского бренда «сбросили» от 20 до 100 тыс. в отечественной валюте.

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Ключевой особенностью, позволяющей рассчитывать на скидку при покупке, стало условие полной оплаты машины при приобретении. Именно такое решение позволило получить седан Eado Plus и кроссовер Uni-T на 20 тыс. меньше, чем изначально за них было запрошено в салоне дилера.









Но максимальная выгода ожидает отечественного покупателя при выборе в пользу мини-кроссовера CS35 Plus New и «фрегатного» кроссовера на семь персон – CS95. Тут разница составит довольно весомые 100 тыс. рублей. Правда и тут «зарыта» хитрость: скидка не стала больше, она просто снова стала доступной – ранее эти модели продавались вообще без дисконта.