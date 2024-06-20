Желания Киева, усугубленные отсутствием принятия реальности только играют на руку Владимиру Путину. Ведь следующим условием непременного окончания российской спецоперации может стать безоговорочная капитуляция перед Кремлем. Так видит экс-сотрудник ЦРУ и полевой агент американской разведывательной организации Ларри Джонсон. Своим мнением по вопросу совсем уж безрадостных украинских перспектив он поделился с ютьюб-каналом Daniel Davis/Deep Dive.
Джонсон напомнил, что в марте 2022 года для Киева СВО могла закончиться максимально благоприятными условиями для заключения мирного договора с Москвой, но Владимир Зеленский отказался от этого, благодаря бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, предложившему «Будем дальше продолжать сражаться». А вот прямо сейчас уже нет тех мягких мартовских условий, как и нет недавних кулуарных стамбульских договоренностей: вместо этого по словам бывшего агента ЦРУ, перед Украиной замаячила неиллюзорная потеря сначала Одессы, а потом и Киева.
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И хотя Джонсон по его словам до последнего не верил в такой исход, но всё-таки задумывался о таком гипотетическом повороте событий.
А мы вспомним, что перед саммитом мира в Швейцарии Путин предложил украинским высшим чиновникам согласие с новыми правовыми статусами Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме этого, должен быть закреплен в документах статус Украины, как внеблокового и безъядерного государства. А затем западные государства должны отменить санкции против России. Если это будет отброшено Киевом, то Украину ждут гораздо более жесткие условия.