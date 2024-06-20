Каждые последующие условия от Владимира Путина для украинского руководства всё хуже: чем думает Владимир Александрович и его команда, догадываться могут не только лишь все.

Желания Киева, усугубленные отсутствием принятия реальности только играют на руку Владимиру Путину. Ведь следующим условием непременного окончания российской спецоперации может стать безоговорочная капитуляция перед Кремлем. Так видит экс-сотрудник ЦРУ и полевой агент американской разведывательной организации Ларри Джонсон. Своим мнением по вопросу совсем уж безрадостных украинских перспектив он поделился с ютьюб-каналом Daniel Davis/Deep Dive.

Джонсон напомнил, что в марте 2022 года для Киева СВО могла закончиться максимально благоприятными условиями для заключения мирного договора с Москвой, но Владимир Зеленский отказался от этого, благодаря бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, предложившему «Будем дальше продолжать сражаться». А вот прямо сейчас уже нет тех мягких мартовских условий, как и нет недавних кулуарных стамбульских договоренностей: вместо этого по словам бывшего агента ЦРУ, перед Украиной замаячила неиллюзорная потеря сначала Одессы, а потом и Киева.

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И хотя Джонсон по его словам до последнего не верил в такой исход, но всё-таки задумывался о таком гипотетическом повороте событий.

А мы вспомним, что перед саммитом мира в Швейцарии Путин предложил украинским высшим чиновникам согласие с новыми правовыми статусами Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме этого, должен быть закреплен в документах статус Украины, как внеблокового и безъядерного государства. А затем западные государства должны отменить санкции против России. Если это будет отброшено Киевом, то Украину ждут гораздо более жесткие условия.