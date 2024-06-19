Выполнить успешный перехват активно маневрирующего гиперзвукового модуля могут не только лишь все, за исключением мэра Киева – Виталия Кличко.

Запущенная из Москвы, гиперзвуковая боевая часть аэробаллистического «Кинжала» сможет достигнуть немецкой столицы всего за 5 минут. Именно столько подлётного времени потребуется авиационному комплексу вооружения МиГ-31К для поражения военных объектов, размещенных на территории Берлина. О точных мгновениях, после истечения которых вполне вероятно уничтожение целей НАТО или собственно объектов бундесвера, сосредоточенных в центре германских земель, рассказал военный аналитик Маркус Циглер, являющийся штатным сотрудником Ассоциации аэрокосмической промышленности ФРГ. Цитирует немецкого эксперта портал n-tv.

реклама

В актуальной публикации подсвечивается тема потенциального воздушного удара, если Москва отдаст приказ на его применение, потому что главной темой беседы была оценка рисков использования и развития современных образцов гиперзвукового вооружения. Текущие скорости последнего в 20 раз превышают скорость звука в воздухе. При этом, если сравнивать 9-А-7660 с баллистическими ракетами, то первый обладает лучшей маневренностью и большей скрытностью, что в разы уменьшает шансы на гипотетический перехват со стороны наземных сил ПВО.

По личному мнению Циглера, именно гиперзвуковые ракеты станут тем основным средством, благодаря которому будущие конфликты изменятся.

Инфографика о носителе "Кинжала" и собственно ракете от ixbt.com

Тем временем действующий генерал НАТО Кристиан Балиа в своем недавнем заявлении высказался, что пока не поздно, военно-политическому альянсу стоит задуматься над разработкой средств противоборства «гиперзвуковым вызовам».

А мы вспомним о преимуществах «Кинжала», который существенно быстрее «Искандеров» и «Калибров». При этом дальность наземного запуска эквивалентна 2000 км, а в случае воздушного старта с борта МиГ-31 равна и вовсе 3000 км. Владимир Путин рассказал, что в качестве БЧ для Х-47М2 могут быть использованы ядерные боезаряды. При этом для «Кинжала» не представляется большой проблемой уничтожение как мобильных движущихся объектов, так и стационарных целей. Именно сегодня по сообщению отечественных ТГ-каналов на аэродроме Староконстантинов, пробив крышу железобетонных укрытий, были поражены ангары с самолётами Су-24 ВСУ.