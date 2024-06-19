Советская армия в отличие от современных ВСУ с их коррупцией и показухой, готовилась к реальным боевым действиям.

Украинское государство провалило тест на высокую организованность и способность к высокой координации, показав неработающие эффективно системы управления и военные сборы для населения. Поэтому украинским чиновникам и собственно государственному управлению на всех уровнях надо брать наглядный пример из недавнего прошлого страны, скопировав мобилизацию по образцу СССР, чья организация находилась на несоизмеримо более высоком уровне, чем текущая её очень плохая «копия» второй украинской республики.

Такого мнения придерживается отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. О проблемах мобилизации на Украине бывший военный поговорил в беседе с экс-депутатом Рады Бориславом Березой.

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Согласно мнению Кривоноса, в Советской державе было «очень много хороших решений», таких, как система мобилизации и подготовительная процедура для службы в армии. Последними занимались все органы власти, а не только сегодняшние ТЦК (бывшие военкоматы), как это принято в данный момент времени на Украине.

А тем временем ужесточение закона о мобилизации позволило снизить возраст для службы в действующей армии до 25 лет, а всем украинским уклонистам грозит куда более суровое наказание, чем до внесения ряда чувствительных поправок в резонансный законопроект.