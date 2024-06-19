Вооруженный высокоточными бомбами и ракетами, российский самолёт стал настоящей угрозой как для боевой техники, так и для живой силы в укрытиях.

Иностранные журналисты из издания Military Watch Magazine, изучая статистику применения различных боевых самолётов, задействованных российским командованием для различных миссий, проводимых на территории Украины, решило выбрать, какой отечественный самолёт по их мнению является наиболее эффективным: МиГ-31, Су-25, Су-30, Су-34 или же Су-35. В итоге редакционный совет остановил свой выбор на Су-34, как наиболее эффективной воздушной машине, способной выполнять миссии с хорошо ощутимыми последствиями для оппонента. С чем трудно спорить, смотря какие разрушения несут запускаемые с подвесок различные планирующие авиабоеприпасы российского самолёта, способные в самостоятельном полёте преодолевать расстояние до 70 километров. Именно эффективность российских бомб-планеров, сбрасываемых с «Тридцать четверок», вызвала одновременно восторг и трепет в сердцах американских военных экспертов, назвавших Су-34 самым дальнобойным истребителем в мире с его сверхопасными УФАБами, весящими 1,5 тонны.





реклама





И хотя эта модель Сухого относится прежде всего к классу бомбардировщиков, тут нет никакой ошибки, сравнивая «чистокровный» истребитель Су-35С с героем статьи зарубежной прессы, можно лишь констатировать, что хотя Су-34 тяжелее на несколько тонн и менее маневренный, пока подвешены бомбы, после запуска последних он превращается в воздушного хищника, развивающего скорость примерно 1900 км\ч и способного преодолеть 4000 км с максимальной боевой нагрузкой в 8 тонн. А в случае опасности самостоятельно вступить в бой против того же американского F-16 в качестве истребителя.

Так же «Сушка» умеет бороться и с кораблями, неся специальные противокорабельные Х-31А и «Ониксы».