Предполагается, что 30-мм автоматическая зенитка способна перехватить практически любой дрон, попав лишь один раз по корпусу БЛА.

На проходящей европейской выставке Eurosatory 2024 сугубо военной направленности, помимо передовых разновидностей немецких танков Leopard 2A-RC 3.0 и Leopard 2A8, оснащенных соответственно необитаемой башней с автоматом заряжения и комплектом КАЗ и 12,7-мм пулеметом, являющимися слишком запоздалыми копиями российской «Арматы», придуманной и реализованной в броневой стали ещё 10 лет назад, но безнадёжно отставшей от текущих танковых трендов, как и её современные иностранные аналоги, придуманные буквально только что, французская сторона решила удивить потенциальных покупателей, продемонстрировав перспективный и сверхтехнологичный танк Leclerc Evolution модульного типа, называемый так за сменные орудийные модули. Предполагается, что тяжелая боевая машина за авторством KNDS, помимо борьбы с сугубо наземными угрозами, на полях сражений будет эффективно оппонировать и против воздушных низколетящих целей, сбивая их при помощи скорострельного орудия. В последнем случае речь идёт о боевом модуле ARX 30 RCWS, во главу угла в котором поставлено использование 30-мм автоматической пушки, благодаря чему дистанционно управляемый модуль и предназначен для ведения огня по воздушным целям. В этом экипажу танковой машины будут помогать многочисленные чувствительные датчики.





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Кроме того, для борьбы с тяжелобронированными целями на полях сражений в стандартную комплектацию танка входит ПУ для запуска противотанковых ракет.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель".





Правда больше всего удивляет оснащение перспективного танка возможностью смены главной орудийной единицы, где вместо стандартной 120-мм пушки ASCALON, покупатель волен выбрать опцию 130-мм или даже 140-мм орудия, если его не устраивает мощность базового варианта оснащения.