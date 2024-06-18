Факторы, влияющие на это, объективные, а их преодоление займет титанические усилия с неясным результатом.

Журналисты Financial Times раздобыли секретный отчёт для внутреннего пользования, предназначенный для крупных акционеров и управленцев российской госмонополии, раскрывающий серьёзность западных финансовых санкций, задействованных против компании. В содержащихся в нём данных указано, объем экспорта газа и остальных его субпродуктов настолько пал, что рассчитывать на устойчивость экономического благополучия организации, а тем более рост прибыли от какой-либо коммерческой деятельности, было бы неоправданно вредно.

По версии иностранных корреспондентов, как минимум ещё 10 лет, ровно до 2035 года в своих мрачных прогнозах зарубежные эксперты уверены, Газпром окажется неспособен вернуться к прежним экспортным объемам, которые были у него до начала СВО на Украине.

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Например, в лучшем случае, экспорт газа в Европу сможет дорасти до уровня 75 млрд. кубометров, что на 2020 год составляло лишь «невесомую» треть от объема, когда на европейский континент поставлялось около 200 млрд. кубометров голубого топлива.









А та самая «Сила Сибири-2», при благоприятных условиях загруженная на 100%, в своей максимальной форме способна транспортировать лишь 50 млрд., что явно не то же самое, что 200 куб м. И это стоит учитывать, что этот газопровод в Китай так и не был построен.

Есть вариант исправить низкие поставки, начав продавать СПГ, но этот тип поставок очень уязвим для санкционного давления, а мощностей для его производства в достаточном количестве у Газпрома точно нет, утверждает газета.

Единственный вариант, который западные аналитики «видят», это надеяться, что российское государство не оставит в беде главную отечественную компанию и будет вливать в её развитие большие объемы денег.