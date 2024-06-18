Перспективная немецкая РСЗО способна использовать весь спектр ракетного вооружения, созданного для HIMARS: от управляемых планируемых бомб и 122-мм реактивных снарядов, до дальнобойных ATACMS и сверхманевренных передовых ракет PrSM.

Немецкий концерн Rheinmetall, получив просто гигантский вал прибылей, как от продажи по завышенным в 2-3 раза ценам на артиллерийские снаряды 155-мм для западных артиллерийских образцов, задействованных украинской армией, так повышенный интерес к другой своей продукции, решил пойти по пути иранского и китайского ВПК, попросту отказавшись в большей части от реализации абсолютно новых продуктов, а модернизируя свои старые образцы вооружений, приспосабливая их для ведения стрельбы, как новыми боеприпасами, так и расширяя линейку применяемого вооружения, добавив туда неуправляемые образцы или высокоточные реактивные снаряды. Речь идёт о ракетной системе Global Mobile Artillery Rocket System, сокращенно называемой как GMARS.





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Последняя, как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», является передовым аналогом того самого HIMARS и его «старшей версии» – гусеничной пусковой платформы M270. Германская разработка появилась на оружейном форуме Eurosatory 2024.





PrSM. Источник фото: Военное обозрение





Как заявлено в тактико-техническом описании, опубликованном на таблице под образцом РСЗО, немецкая новинка умеет запускать как «классические» ракеты текущего времени ATACMS и «наземные» умные бомбы с реактивными ускорителями GMLRS, так и перспективные высокоманёвренные ракеты PrSM в ревизии Increment 2, предназначенные для замены дальнобойных АТАКаМСов. Ведь ПриЗМ даже в самой «облегченной» версии способна преодолеть 500 км, а будущие расширенные версии уже рассчитаны на дистанцию до 1000 км. При этом ракета оснащена сразу двумя средствами наведения: инфракрасной идентифицирующей и пассивной ГСН, способной ориентироваться по радиолокационному шлейфу цели. Грубо говоря, ракета – «умная», использующая сигналы радара оппонента и его средства коммуникации, «прослушивающая» их перед поражением. Кроме того, помогает точно навестись буквально до метров, инфракрасный сенсор.





Запуск ПриЗмы с Хаймарса.





Помимо этого немецкая РСЗО, созданная в соавторстве с американской Lockheed Martin, умеет выстреливать и обычные неуправляемые реактивные снаряды.