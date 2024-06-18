Что такое победа над ядерной державой с самым большим количеством снаряженных атомных боеприпасов, знают не только лишь все.

Наблюдая из-за океана, как мирный саммит Зеленского, проведенный в Швейцарии, буквально утопает в дипломатическом «ничто», так и не достигнув первоначально задуманного громкого политического эффекта, своё мнение по геополитическим амбициям текущей команды украинских чиновников и лично Владимира Зеленского высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Высший вашингтонский чиновник уверен, что для вступления в НАТО Украине «достаточно» лишь победить Россию. Что это за "достаточно", представитель США уточнять не стал. Само событие, на котором Кирби обозначил реальные условия появления Украины среди действующих членов НАТО, случилось во время журналистского брифинга, проводимого на регулярной основе.

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Причем желая «подсластить» эффект от сказанного, Кирби заявил, что от инициативы взять Украину в НАТО, не отказывается и Джо Байден, считающий, что украинское государство должно находиться в Организации Североатлантического договора в будущем. Правда для этого, должна быть выполнена гигантская часть работ. Но текущий глава Овального кабинета продолжает верить, что у Украины в этом направлении «всё получится».

В конце Кирби подытожил, что у Белого дома и других американских чиновников нет «волшебной палочки», способной сделать Украину полноправным членом военно-политического блока «волшебным образом».