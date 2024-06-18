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Madarator
Bild: США возобновят поставки оружия Израилю в ближайшие дни
Без помощи Белого дома Израиль обойтись не может, от слова "совсем".

   На текущий момент времени с большой уверенностью лишь можно констатировать, что израильская военная операция, развернутая против палестинского анклава, пробуксовывает если не на 100%, то о достижении всех целей, задекларированных публично премьером израильского государства Биньямином Нетаньяху, говорить абсолютно нельзя. И это несмотря на браваду властей и вескую помощь от своего ближайшего и главнейшего союзника, размещенного за океаном – США. Именно к помощи последних, пришлось снова обратиться официальному Иерусалиму в лице всё того же Нетаньяху, заявившего, что помощь Вашингтона и в особенности военная помощь от Пентагона – жизненно необходима израильским военным. Что очень интересно, именно в прошлом месяце Байден отдал распоряжение о всяческом прекращении оружейных поставок в маленькое ближневосточное государство из-за наступления сил ЦАХАЛ на населённый пункт Рафах, расположенный в секторе Газа.


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   Последний не удаётся взять, как и блокировать. Как заявил Нетаньяху в беседе с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, после приостановки военных поставок из США, местные военные оказались неспособны сдерживать вооруженные силы палестинцев. Причем израильский премьер не отказался от идеи продолжать бороться с военными Палестины, даже если США откажутся от идеи помогать ЦАХАЛ своими военными поставками.  

   Так же журналисты Bild узнали ответ Блинкена, который пообещал, что официальный Вашингтон в самое ближайшее время продолжит поставки вооружений Израилю.

#инопресса
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