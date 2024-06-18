Замеченная единица отличается от базового варианта бронемашины "супермангалом" – большим противодронным экраном, выполненным над всей верхней плоскостью гусеничного шасси.

Современное поле сражений в зоне СВО перенасыщено различными бронированными единицами, такими как танки, боевые машины пехоты и десанта и их всевозможными модификациями и вариантами, и кажется бывалого наблюдателя очень трудно удивить каким-то новым образцом бронированного экземпляра. Но есть исключение, когда сегодня в зоне боевых действий на Украине была замечена БМР-3МА «Вепрь» – боевая машина разминирования, без участия которой порой невероятно трудно рассчитывать на прорыв укреплений украинской стороны, буквально усыпанных тысячами всевозможных мин, в том числе и современных западного образца, реагирующих не только на прямой контакт с гусеницей или колесом, но и детонирующих буквально от акустических или иных типов колебаний, взрываясь рядом с потенциальным объектом для атаки, даже если взрыватель опасного устройства остался без физического контакта с объектом.

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Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"



Именно для этого на поле боя появился «Вепрь», спроектированный и собранный в Нижнем Тагиле специально для таких миссий. Причем экипаж боевой машины уверен в стойкости своего гусеничного друга из-за целого спектра защитных свойств: от толстой комбинированной брони, дополнительно защищаемой блоками ДЗ, до днища, выполненного в формате «бутерброда» из двух слоёв. И всё это в стандартной комплектации, как заявили бы владельцы молодёжной Лада Искра.

А как же в «комплектации Люкс» обстоят дела? Такие машины получили для защиты от бескрайнего числа украинских дронов и умных боеприпасов иностранного производства, буквально метящих в верхнюю полусферу башни танка, как наиболее уязвимую, решетчатый экран гигантских размеров, закрывающих весь верхний слой.

Стандартная версия "Вепря"

А для непосредственного своего основного назначения – прокладки проходов в минных полях, у танка есть широкий катковый трал ТМТ-С шириной 3,2 м с возможностью разминирования мин с магнитными взрывателями на удалении до 7 метров.

В основе гусеничной машины лежит шасси танка Т-90А с 1000-сильным двигателем и максимальной скоростью по асфальтовой дороге до 60 км\ч. Запас хода у МРТ составляет 500 км. Для обороны от пехоты оппонента используется тяжелый станковый пулемет «Утес» калибром 12,7-мм. Управляют бронемашиной 2 человека с возможностью перевозки десанта количеством 3-х военнослужащих.