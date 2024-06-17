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Madarator
Т-62М превратили в "короля реактивной брони", оснастив бесчисленным количеством ДЗ
У тяжелой боевой машины практически нет свободного пространства с отсутствующими блоками "реактивной брони".

   «Современный бронтазавр на максималках» – именно это наименование приходит первым на ум, как только видишь до чего додумались рукастые умельцы из российских военнослужащих, имеющие свой взгляд на актуальные решения в области защиты отечественных образцов бронетехники «реактивной броней». Речь идёт о серии из трёх фотографий, на которых запечатлен Т-62М в версии от 2022 года. Наблюдая изображение из социальных сетей, можно однозначно понять, что «Контакт-1» защищает практически все уязвимые места и свободное пространство на бронированной машине.

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Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие".

    Блоки динамической защиты, разработанные в Советском Союзе, интегрированы в единую систему защиты лобовых деталей нижнего и верхнего уровней, защищают надгусеничное пространство и орудийную башню.

   В качестве особого «акцента» защищен люк механика-водителя, куда так хотят осуществить сброс операторы украинских «дронов-бомбардировщиков».  

   Так же укомплектован блоками ДЗ и противодронный и противокумулятивный экран, больше известный в среде любителей бронетехники, как тот самый «мангал». Теперь самая уязвимая у большинства современных танков верхняя полусфера боевой машины способна бороться как со сбросами с fpv-дронов, так и против ударов дронов-камикадзе и передовых западных ракет, старающихся поразить танк сверху.

   Обновления коснулись не только защитных механизмов, но и в направлении боевой осведомленности, помогая экипажу обнаруживать и поражать боевые цели. Тут речь идёт об оснащении 1ПН96МТ-02 – тепловизионным прицелом наводчика. Последний играет важную роль в точной стрельбе из 115-мм танкового орудия и лёгкого танкового пулемёта.

   Так же в танке присутствуют и блоки динамической защиты последнего поколения от российского ОПК – это 4С24 «Реликт», защищающие место работы механика-водителя и внутреннее пространство по ту сторону брони.

#динамическая защита #т-62м #мангал #реликт #4с24 #т-62м на передовой сво #мангал с дз #мангал с динамической защитой #т-62м обр. 2022
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