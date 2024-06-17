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Madarator
Меркурис: ВС РФ осталось занять два села до главного логистического центра ВСУ в Донбассе – Курахово
Сложная для ВСУ логистика станет ключом к полному освобождению Донбасса.

   Украинский Генштаб ожидает с превеликим беспокойством продвижения ВС РФ на Донбассе, из-за чего руководящий здесь логистический центр ВСУ может либо пасть, либо находиться в долгой осаде российской армейской группировки. Так видит ситуацию военный аналитик из Британии – Александр Меркурис.

   Зарубежный эксперт считает, что вектор атаки ВС России обнаружил не только он, но и украинские генералы, «подсчитавшие», что как только падёт Георгиевка, а следом и Максимильяновка, передовым группам россиян останется пройти лишь несколько километров, чтобы оказаться в предместьях Курахово – «руководящего» центра украинской логистики на Донбассе в южной его части.

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   Новость о том, что всё к этому движется, стало известно после фактов успеха наступающих ВС России под Георгиевкой, из-за чего, попав под воздействие тяжелых снарядов РСЗО «Солнцепек», украинским солдатам и офицерам приходится отступать, отходя на запасные позиции.

  Сама битва за Георгиевку началась после того, как русские войска выиграли сражение за Марьинку.

#александр меркурис #курахово
Источник: youtube.com
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