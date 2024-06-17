А Пентагон увеличил на 2 млрд. долларов расходы только на закупку HIMARS у Lockheed Martin.

Западные военные организации коммерческой направленности переживают пик своей популярности и западных правительств и соответственно уровень своей заинтересованности в новом найме сотрудников. И как заявляют журналисты британской Financial Times, темп поиска новых работников на военных производствах достиг своего рекорда с момента завершения существования Советского Союза.

Так только Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics объявили о своем интересе как минимум к 6 тыс. соискателей на вакансии. Дальше – больше: европейские фирмы и вовсе хотят нанять 37 тыс. работников, начиная от германской Rheinmetall и заканчивая другими итальянскими, французскими и иными компаниями. Всем им нужны новые сотрудники.

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Под последними поднимают инженеров, программистов, аналитиков, IT-персонал, сварщиков, наладчиков, операторов ЧПУ.

Как ставится особый акцент в публикации, интерес к набору персонала вызван прежде всего началом российской спецоперации на Украине и высокой конкуренцией на рынке труда в области высокотехнологичных отраслей производства.

А тем временем хорошо зарекомендовавшая себя система залпового огня HIMARS, позволила Lockheed Martin претендовать на дополнительные 2 млрд. правительственных денег после обновления контракта.