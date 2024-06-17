Для участия в соревновании машина получила двигатель до 700 л.с. и коробку передач с 7-ю "делениями".

Нет лучшего способа увеличить продажи или хотя бы привлечь внимание к своей марке, чем принять участие в «какой-нибудь» знаменитой серии гонок. Ещё лучше, если перед броским событием бросить перчатку «нишевым» производителям, проведя соревнование против них в условиях обычного заезда по прямой, больше известной англоязычной аудитории как классический драг-рейсинг. Именно такой заезд был организован производителем известного автобренда Cadillac, отправившего на соревнование одну из своих машин. Причем, разумеется, речь идёт о машине, собравшей все «сливки» достижений инженерной команды своей организации, на выходе выпустившей гиперкар V-Series.R, предназначенный для заезда на той самой гонке «24 часа Ле-Мана», наглядно показывающей кто есть кто в классе самых выносливых и добротных автомобилей. Именно туда отправятся три экземпляра вышеназванного автомобиля от Cadillac Racing.





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А тем временем авторы ютьюб-канала решили устроить гонку одного Cadillac V-Series.R против трёх дорожных машин с громкими именами – Ferrari, McLaren и Porsche.

В заезде против вышеназванного Кадиллака приняли участие по порядку 296 GTB Assetto Fiorano, 750S и 911 Turbo S в актуальной версии.









Про сам Кадиллак, получивший кардинальные улучшения, известно, что его двигатель способен развивать до 700 л.с. с 7-ступенчатой коробкой передач. У Феррари в заезде мощность двигателя составляет 830 л.с. с 8-ступенчатым «роботом». Представленный Макларен имеет 750-сильный агрегат, у Порше турбомотор на-гора выдаёт 650 л.с.

В итоге в финальном заезде из четырех кандидатов на победу остались лишь два оппонента – Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano и Cadillac. Последний и вышел победителем. обыграв итальянскую машину. Напомним, что в заезде участвовал не дорожный автомобиль, а гоночный реинжиниринговый образец Кадиллака.