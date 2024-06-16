Не ваша, вот вы и злитесь. Эксперт считает, что Dacia Logan и Lada Iskra – это практически одно и тоже, а разница между ними «едва заметна»

Премьера Лады Искра, которая должна была, согласно своему «неймингу», вызвать пламя в сердцах иностранных автокритиков, оказалась полностью незамеченной в среде автомобильной прессы. Зарубежные автоспециалисты практически никак не прокомментировали появление на недавнем ПМЭФ «Искры». А те, кто решил на Западе «осмелиться» и уделить внимание единственно новой модели АвтоВАЗа за долгие семь лет, преисполнены крайне негативных оценок, как пишет Autonews.ru. Особенно в этом отметилось финское издание Tekniikan Maailma и её журналист Тони Джаловаар. Последний считает, что Iskra есть ничто иное, как обыкновенная кража чертежей, воплощенная в российском металле. Причем финский обозреватель и назвал основного «пострадавшего» – румынскую Dacia, являющейся «дочкой» Renault-Nissan.

При этом штатный колумнист решил сделать «побольнее», назвав новый российский автомобиль обычным Logan.

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И хотя в теле своей публикации специалист буквально заявил, что ни Рено, ни Дачия не являются прямыми «отцами» нового отечественного авто, всё-таки их технологии в «Искре» прямо наблюдаемы. Речь идёт о части технологий и даже конкретных деталей, выпуск которых локализован на территории РФ.

Эксперт считает, что Dacia Logan и Lada Iskra – это практически одно и тоже, а разница между ними «едва заметна».

И словно подогревая интригу, в руководстве АвтоВАЗа прямо не опровергли эти замечания, прокомментировав, что платформа CMF-B за авторством Renault Group действительно лежит в основе «Искры». Правда конструкция импортозамещенного модуля содержит 400 иных деталей, которые были в оригинале. И новый блок называется уже не CMF-B, а XJO.





Рено Логан 2023. Похож на новую Ладу Искра?. Источник фото: allcarz.ru







Дальше волна критики эксперта дошла до силовой установки и трансмиссии. Джаловаару крайне не понравилось, что отечественный автопром совершил явственный даунгрейд, установив в свою текущую «гордость» заведомо устаревшие, при сравнении с оригинальным Logan, двигатели на 90 и 106 л.с. Так прямо сейчас в Европе современная версия Логана «едет» на турбомоторе и атмосфернике в 65 л.с. И есть более «продвинутая» версия с гибридным топливным «аппетитом», развивающая 100 л.с. В сравнении с этим российской «Искре» похвастаться нечем, считает автор публикации.

Вместе с тем в комментариях под новостью западные автолюбители не были в своих сообщениях столь отрицательно категоричны, посетовав, что в ряде европейских стран, в частности в Нидерландах, такой автомобиль из-за слишком суровой системы налогообложения был бы невозможен, хотя лично ему он очень симпатичен.