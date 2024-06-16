Причем "обгон" состоялся на ниве поставок сугубо "американской дисциплины" – сжиженного газа.

В Европе в качестве одного из лидеров по поставкам газа снова произошли изменения. США обогнала Россия, заняв место заокеанской державы. Это случилось впервые с осени 2022 года, о чем свидетельствуют специализированные данные фирмы. Такие сведения приводит свежая публикация Financial Times.

Согласно исследованиям консалтинговой компании, консолидированные поставки сжиженного и трубопроводного газа на европейский континент РФ составили 15% от поставок всего газа в Европу. А вот США за прошлый месяц поставили СПГ в ЕС лишь 14 процентов, что является самыми низкими цифрами с лета 2022 года.

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И что самое интересное, в публичном пространстве западные политические лидеры декларируют усилия по уменьшению импорта из России, но на деле выходит всё наоборот: российский газ в очередной раз захватывает европейский рынок. Такими сведениями располагает руководитель аналитического департамента газового рынка Тома Марзек-Мансера.

По мнению управленца ICIS, тут следует «винить» прежде всего завод по производству СПГ в Техасе, у которого по неизвестной для ICIS причине, начались заметные сбои в работе.

А мы вспомним, что с сентября позапрошлого года на европейском газовом рынке доля США составляла весомые 20%, тем самым дав Вашингтону стать лидером по поставкам газовой смеси в ЕС.