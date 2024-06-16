Неуверенная "игра в Наполеона" уже аукается Эммануэлю Макрону не только политическими последствиями, но и экономическими. Дальше будет только хуже.

Из официальных источников французского правительства известно, что Париж на 15% зависит от поставок урана из Нигера, используемого для нормального функционирования своего мирного ядерного атома. И вот эти самые проценты могут стать намного меньше, если местная компания Orano останется без потенциального права добывать уран на месторождении Нигера, являющимся одним из самых крупных в мире. Срок добычи урана здесь для компании из Франции истекает аккурат к 19 июня, когда правительство Нигера отказалась от плана французской фирмы по работе на этом урановом руднике.

Сам конфликт начался после того, как президентский дворец покинул национальный лидер, имеющий тесные союзнические контакты с официальным Парижем. Своего поста он лишился в июле прошлого года. Теперь во власти находятся военные, которые решили углубить свое военное сотрудничество с Москвой, а не с бывшей метрополией.

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Как написали в Bloomberg, эксплуатация Имурарен всё ещё продолжается французскими специалистами, но дальнейшие планы работ не утвердили текущие власти республики, которые видят ситуацию между странами теперь «совсем в ином ключе».





Представители информационного агентства пытались получить хоть какие-то комментарии как от правительства Нигера, так и от пресс-службы Orano, но обе стороны молчат.

Вместе с тем известно, что отправилось в историю не только межправительственное соглашение с Францией по урану, но и точно такое же между США и Нигером. Только последнее касается в отношении военном. 10-летнее соглашение о безопасности с Вашингтоном теперь признано недействительным, а заокеанские специалисты должны покинуть территорию республики уже к середине сентября.

А мы вспомним, что потенциальные запасы Имурарена оцениваются в 200 тыс. тонн, договор на гипотетическую разработку которых между Парижем и Ниамеей был заключен в 2009 году. По ссылке на данные от 2022 года весь добываемый в мире уран на 4% происходит из Нигера.