Как бы боком не вышла для Владимира Зеленского политика "всё для Украины". Ведь на Западе могут и "устать" от бесконечных просьб и без того проигрывающей армии.

Украина с одной стороны, а с другой – США и ЕС, находятся в конфликте между собой из-за якобы плохой подготовки украинских лётчиков и недостаточной «массовости» подготовки последних на истребителях F-16 американского производства. О необычной ссоре между тремя сторонами сообщает свежая публикация издания Politico.

В новости рассказывается, что украинские чиновники недовольны методами подготовки военных пилотов, поэтому хотят, что бы как можно большое количество лётчиков ВСУ приступило к тренингам. А США и европейские партнёры настаивают, что украинцам всё ещё рано садиться в кресло пилотов.

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Как сообщает Киев, в его распоряжении есть 30 воздушных офицеров, с нетерпением ждущих шанса сесть в иностранный истребитель, но мест, предназначенных для таких людей, в США и Дании нет. Поэтому Владимир Зеленский и его чиновники просят выделить как можно больше мест или ускорить процесс подготовки для своих текущих военнослужащих авиации. Киеву хочется видеть F-16 практически сразу на передовой, как только они будут переданы в украинскую армию.









Между тем американские и европейские сотрудники всё ещё не уверены, что украинские пилоты готовы. Да и какой смысл не учить ровно столько лётчиков, сколько будет поставлено самолётов?

Тем более аризонская школа военного пилотажа способна принять лишь 12 учеников.

Кроме того, американский офицер уверен, какой смысл от обучения «на скорую руку», если без основательной подготовки украинский пилот будет перехвачен российскими противоавиационными группами практически в первый день появления на передовой. Именно поэтому американские партнёры не форсируют подготовку на F-16 киевских пилотов.

Причем, прокомментировали в США сообщение и о якобы «превосходных» 30 пилотах украинской армии, готовых по первому приказу пересесть в кресло лётчика американского лёгкого истребителя. Даже те украинские пилоты, которые прямо сейчас учатся здесь, недостаточно знают английский язык и показывают слабый уровень приспосабливаемости к F-16, заключило издание.