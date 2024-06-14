Кроме того, актуальным типом вооружения стал лук с горящими стрелами и использование пневмопушки для метания бутылок с зажигательной смесью.

Военнослужащие израильской армии, вместо полётов на высокотехнологичных самолётах 5-го поколения, в массовом рейде атакующих потенциального вооруженного оппонента своими сверхточными дальнобойными ракетами и бомбами, например эскадрилий F-35, которые точно есть в местных регулярных войсках, решили прибегнуть к старому и проверенному многочисленными средневековыми конфликтами типу вооружения. Речь идёт о том самом требушете – разновидности средневековой катапульты.





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Именно эти рычажные весы с коромыслом стали основным типом атакующего средства, при помощи которого израильские бойцы стали наносить удары с граничащей с Ливаном территории.

По представленному видео ясно, что главным боеприпасом оружия прежних времен стали зажигательные комья, предназначенные для создания возгораний в стане оппонента.









Рассматривая кадры, видно, как горящие предметы перелетают через бетонное пограничное ограждение.

Как пишет местный интернет-портал Kan, требушет необходим для воспламенения сухой растительности за территорией Израиля. В публикации утверждается, что метательный аппарат не получил широкого распространения и задействован прежде всего локально бойцами именно одного из отрядов израильской армии.





Вы не поверите, но это израильский лучник без всяких кавычек.





Причем это не единственный «привет из прошлого» от израильских военных: часть из них взяли в свои руки натуральные луки и горящими стрелами выстреливает в направлении соседней территории, всё по той же причине, по которой используются требушет ЦАХАЛом и пневматические орудия для запуска коктейлей Молотова.