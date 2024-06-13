И то ли повышенный спрос рождает предложение, то ли ещё какая-то "автонапасть", но июньские цены начали свое восхождение на обновлённую модель Audi.

Пока западные крупные производители автомобилей продолжают усиленно кусать свои натруженные локти после «официального» оставления России, ожидая увидеть как необъятные российские просторы покорятся очередной фирме из Поднебесной, с нескрываемым интересом посматривающей на набирающий ход отечественный автомобильный рынок, большой дилер РФ автотехники доставил свежую партию крупноразмерных кроссоверов немецкого концерна, таких как Audi Q7. Германские «Кушки» от 2023 года производства являют собой классический немецкий образец «всего и сразу».





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За фактурный ценник в 18,3 млн. рублей пресыщенному зажиточному покупателю предлагается большущее авто «с полным пансионом»: климат-контроль с тремя зонами, кожаное оснащение салона (кто бы сомневался), система автопарковки, адаптивные свет и круиз-контроль с автоподстройкой, дисплей-проектор.









В особенности взыскательную автомобильную публику должен впечатлить дизельный агрегат с системой турбо на три литра и автоматической системой передач на 8-позиций. Машина оснащена так же и полным приводом.

Что интересно, Land Cruiser 300 «в полном фарше» стоит в 2 раза меньше и его можно выкупить у отечественного дилера японской автотехники «всего» за 9 млн. рублей.