Машины ценой от 17 млн. рублей в столице расходятся как горячие пирожки.

На фоне того, как вашингтонская администрация в очередной раз коснулась темы финансовых санкций против России, а доллар внезапно стал стоить 87 рублей за единицу, летняя Москва проявила повышенный интерес к новым моделям Porsche Cayenne от 2023 года. Как пишет автомобильный портал autonews, «голодный» российский покупатель, обладая зажиточным характером, не поскупился на интерес к премиальным машинам немецкого автопроизводителя. Именно появление в дилерском центре столицы вызвало всплеск интереса к машинам со спортивным характером в оболочке со 353-сильным мотором в кузове кроссовера. 3-литровый двигатель на классическом бензиновом топливе позволяет авто в полном приводе разгоняться до максимальных 265 км/ч и набирать скорость в 100 км/ч за 5.2 секунды.





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В автомобиле есть климат-контроль с четырьмя зонами, система автопаркинга, функция подогрева сидений и специальные накладки на педали, выполненные из нержавейки. Всё это есть в стандартной комплектации. Что неудивительно за цену в 17 млн. рублей.









Так продавец одного из московских магазинов рассказал, что высокая цена не является препятствием для «расхватывания» расторопными покупателями машины со спортивным норовом. Причем есть возможность для первичной скидки в 100 тыс. рублей. А если взять кредит или проследовать в направлении так называемого трейд-ина, появляется возможность получить выгоду в 1 млн. рублей.