А теперь члены Североатлантического альянса должны будут делать это и в обязательном порядке.

Текущий глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что члены-участники Североатлантического альянса, начиная с февраля 2022 года, передали украинской армии вооружения, техники и боеприпасов на 98 млрд. американских долларов.

Такие цифры были названы во время встречи контактной группы военной помощи для ВСУ, где смогли переговорить между собой министры обороны НАТО в штаб-квартире организации в Европе. Именно на этом заседании Остин поделился своими мечтами, в которой члены-участники военно-политического блока «нарастят свою помощь» Украине.

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Новость о том, что членство в НАТО не должно быть «слишком лёгким», озвучил и действующий руководитель организации Йенс Столтенберг, заявивший, что государства блока должны делиться с Киевом вооружениями в годовом исчислении на сумму в 40 млрд. евро.

Прокомментировал ситуацию с Украиной и Владимир Путин, заявивший, что российская СВО максимум будет длиться 2-3 месяца, если США перестанут вооружать Киев. Разумеется без богатых зарубежных доноров, напрямую оказывающих финансовую, гуманитарную и медицинскую поддержку Киеву, украинское государство выстоять не сможет.