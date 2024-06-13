Тихая и практически бесшумная атомная субмарина без всплытия на поверхность может атаковать "Цирконами", преодолевающими практически любое сопротивление действующих американских систем ПВО.

Появившаяся вчера в ходе необъявленного заранее и поэтому внезапного неофициального визита в составе делегации Северного флота в порт Гаваны отечественная АПЛ «Казань», вызвала невероятную обеспокоенность в стане американских адмиралов и его непосредственного политического руководства в лице вашингтонской администрации под верховенством Джо Байдена. Беспокоит появление в теплых водах Флоридского залива атомной подводной лодки семейства 885М «Ясень-М» и штаб-квартиру НАТО, где со всей трезвостью и без лишних шапкозакидательских отношений оценивают посещение американского побережья сверхсовременной российской подлодкой как «тревожное». О предстоящих бессонных ночах натовских моряков и их авиационных поисковых звеньев с противолодочным оборудованием спешит сообщить свежая публикация Business Insider.





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Источник фото: МО РФ





В актуальной новости говорится, что Запад знает, что «официально» на этой АПЛ должны были размещаться хорошо знакомые военному миру крылатые ракеты «Калибр», но российское командование могло отдать тайный приказ о переоснащении подводных пусковых установок на оснащение гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Именно якобы с этим вероятным событием связана задержка ввода АПЛ в подводный состав Северного флота.





Источник фото: atomic-energy.ru







Кроме того западные аналитики знают, что лодка являет один из лучших образцов подводного вооружения, выполненного с применением технологий малой заметности для атомных субмарин.









Итальянский Си Хавк. Источник фото: super-hobby.ru





Прямо сейчас на поиски и установление точного местоположения «Казани» отправлены лучшие подразделения американского и канадского флотов, в том числе с задействованием истребителей пятого поколения F-22A Raptor с установленными модулями радиотехнической разведки AN/ALR-94 с множеством интегрированных датчиков электромагнитного излучения, о чем пишет военный эксперт Евгений Даманцев. Так же в воздух подняты и вертолёты SH-60B «Sea Hawk» с аналогичной целью.