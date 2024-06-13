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Madarator
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
Российская подлодка тем временем мирно находится на глубинах возле Кубы или нет.

   Американские адмиралы в срочном порядке направили к южному побережью Флориды серию военных кораблей с поисковыми авиационными группами, состоящими из самолётов и вертолётов береговой охраны с модулями поиска подводных лодок. В операции задействованы так же военно-морские силы союзника Вашингтона по североамериканскому континенту – Канады. Тем временем праздно настроенные отдыхающие, заполонили местные соцсети кадрами с резко активизировавшимися силами военных вертолётов и боевых самолётов в районе знаменитых пляжей Майами. Американские моряки и их наземные побратимы обеспокоены погруженной в теплые воды Флоридского залива перспективной ядерной подлодкой так называемого четвертого поколения – «Казань».


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   Последняя настораживает американских многозвездных адмиралов своей тишиной из-за особой конструкции силовых установок и лопастей.

   Тем временем часть надводных сил приблизились к спасательному буксиру «Николаю Чикеру» и танкеру «Академик Пашин» и движется вслед за ними. За российскими мирными кораблями перемещаются эсминцы Donald Cook и Truxtun и фрегат канадского флота – Ville de Québec. 


американский "Раптор". Источник фото: warspot


   Сообщается о поднятых в воздух вертолётах в противолодочной модификации SH-60B Sea Hawk и штурмовике A-10C. Предполагается, что взяли старт в небо и F-22A Raptor. И по комментариям от блога «Русское оружие», истребители пятого поколения вступили в облёт прибрежной акватории в надежде при помощи бортовых модулей радиотехнической разведки всё-таки найти российскую подлодку, вооруженную, согласно косвенным данным американской разведки, теми самыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон».  

#апл казань #f-22a raptor #майами
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В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
Российская АПЛ "Казань" – одна из самых мощных ударных подлодок в мире, находится у берегов США
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