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Madarator
Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ
Но лучше продолжать разговоры разговаривать об этом, чем реально что-то делать – так как никто последующие судебные иски и вероятный крах западной, а то и мировой финансовой системы, не отменял.

   Страны-участники G7 приняли решение до конца 2024 года отдать украинскому государству 50 млрд. долларов, напрямую изъяв доходы с замороженных российских активов. Такой информацией располагает ИА France-Presse, имеющее своих анонимных источников среди окружения французского президента.

   Как заявлено в сообщении информационного агентства, президенты и премьеры наднационального объединения в целом согласны, что активы РФ, замороженные после введения соответствующих финансовых санкций, могут быть изъяты для помощи Украине. Для этого предлагается взять из «российской зарубежной копилки» порядка 50 млрд. долларов. Как рассказали в команде французского президента, сделано это будет до декабря 2024 года.

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   Как только согласие национальных лидеров стран было утверждено, финансовые эксперты и аналитики приступят к непосредственной реализации замысла, чтобы получить гарантии истинно «правового механизма», соответствующего всем нормам.

   О том, как всё примерно будет, обещали обсудить на предстоящем саммите на территории Италии 13-15 июня.

#санкции #санкции запада #финансовые санкции
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