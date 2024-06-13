Наблюдая со стороны, как дипломатическая инициатива украинского ведомства МИД по так называемой «формуле Зеленского» постепенно, но уверенно, после отказа посетить мероприятие сначала китайского национального лидера КНР — Си Дзиньпина, а затем и президента США Джо Байдена, превращается в пустую формальность, как и те самые первоначальные десять пунктов соглашения, по итогу превратившись в три ничего незначащих, настоящий Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом рассказало местное информационное агентство SPA.
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Из этого сообщения стало известно, что саудовскую Джидду посетил не только сам украинский президент, но и сопровождающие его делегаты. О чем будут говорить два правителя, пока что точно неизвестно.
Тем временем после официального отказа в участии Саудовской Аравии в мирной конференции по Украине в середине июня, ряд источников предположил, что ближневосточная страна попытается организовать свою собственную площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Благо возможность неучастия во встрече Швейцарии и хорошие отношения с двумя лидерами вышеперечисленных стран позволяет сделать это.