Кажется кто-то Владимиру Александровичу объяснил, что пришло время договариваться или договорятся без него.

Наблюдая со стороны, как дипломатическая инициатива украинского ведомства МИД по так называемой «формуле Зеленского» постепенно, но уверенно, после отказа посетить мероприятие сначала китайского национального лидера КНР — Си Дзиньпина, а затем и президента США Джо Байдена, превращается в пустую формальность, как и те самые первоначальные десять пунктов соглашения, по итогу превратившись в три ничего незначащих, настоящий Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом рассказало местное информационное агентство SPA.





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Из этого сообщения стало известно, что саудовскую Джидду посетил не только сам украинский президент, но и сопровождающие его делегаты. О чем будут говорить два правителя, пока что точно неизвестно.

Тем временем после официального отказа в участии Саудовской Аравии в мирной конференции по Украине в середине июня, ряд источников предположил, что ближневосточная страна попытается организовать свою собственную площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Благо возможность неучастия во встрече Швейцарии и хорошие отношения с двумя лидерами вышеперечисленных стран позволяет сделать это.