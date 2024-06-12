Как летать на самолётах без реактивных движков, должен знать по мнению Хавьера Милея Эммануэль Макрон. Который, если действительно желает помощь Украине, должен взять все расходы на починку иностранных самолётов на имя Франции.

Аргентинская армия отправит Украине пять штурмовиков производства Франции. Речь идёт о самолётах Super Etendard. Правда, как и во всём аргентинском, в «подарке для Киева» есть один скромный нюанс: передаваемые боевые авиационные единицы находятся в нерабочем состоянии. О внешнеполитической активности Хавьера Милея сообщает издание Infobae.

В публикации объясняется, что местное правительство выкупило иностранные образцы вооружений уже как лет шесть назад, когда, начиная с 2018 года, переданные штурмовики, так и остаются прикованными к земной поверхности. Всё дело в том, что «Супер этандары» находятся в бесполезном состоянии из-за отсутствующих реактивных двигателей. Последние можно купить в туманном Альбионе, но Великобритания блокирует их продажу Аргентине из-за оружейной блокировки, введенной после Фолклендского сражения, которое выиграл Лондон.

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Тем временем текущий национальный лидер аргентинского государства Хавьер Милей одобрил передачу Киеву французских штурмовиков. Но по мнению отличающегося экстравагантным поведением южноамериканского президента, если Аргентина не в состоянии выправить ситуацию в отношении боевых самолётов, то это определенно должна сделать Франция. Взамен аргентинские вооруженные силы рассчитывают получить иную военную технику.

Именно этот вопрос руководительница местного МИД Диана Мондино проговаривала со своим коллегой из пятой республики – Стефаном Сежурне. Ранее Мондино встречалась в рамках этих же переговоров с Джейком Салливаном – помощником президента США по нацбезопасности.

А тем временем обещавшему и продолжающему обещать Киеву французские истребители Mirage 2000 в пятой ревизии Эммануэлю Макрону, кажется уже не до внешнеполитических выкрутасов и прихотей аргентинца Милея: пропрезидентская партия потерпела сокрушительный провал во время выборов в Европейский парламент – теперь там займут место оппозиционные политике Макрона иные силы.