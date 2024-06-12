Санкционный меч хорош ровно только до того момента, пока им не взмахнули. Ведь в эту игру можно после поиграть и вдвоём.

Вашингтонская администрация и её высшие чиновники хотят наложить запрет на экспорт в Россию электронных чипов, которые изготавливаются не в США, но на основе американских комплектующих и технологий. О замыслах команды Джо Байдена рассказывает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в команде американского президента.

В так называемый «стоп-лист» могут угодить восемь китайских фирм, офисы которых расположены в Гонконге. Именно эти компании якобы задействованы в прямых поставках высокотехнологичных чипов Москве.

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Есть и ещё планы: советники текущего руководителя Белого дома предлагают американскому национальному лидеру наложить санкции и на программные решения, активно используемые российскими корпоративными пользователями. Примером такого санкционного давления может служить запрет на обновления.

До этого под запретом находились решения, которые изготавливались непосредственно американскими фирмами на территории США. Теперь новый пакет санкций может быть наложен и на китайские компании, решившие якобы поддержать Россию.