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Madarator
Daily Mail: ВСУ постепенно остаётся без стволов для артиллерии и входит в новый дефицит снарядов
А тем временем "чешская инициатива для ВСУ", согласно которой президент Петр Павел обещал 1 млн. снарядов Киеву, как оказалось, бывший генерал не уточнил, что более половины из этого состава боеприпасов, как минимум неисправны, а как максимум – и вовсе отсутствуют в свободном наличии.

   Украинское военное командование в очередной раз полным составом шествует в «снарядную яму», попасть в которую абсолютно не мешает и сверхбыстрый рабочий износ артиллерийских установок, поставляемых в украинскую армию Западом. Ведь согласно технической документации западного артиллерийского вооружения, иностранные артсистемы не предназначены для столь долгого и непрерывного использования на передовой. А ведь именно так украинские пушкари и используют американские М-777 и другие образцы орудийных установок из зарубежных поставок.

   Известно, что помощь НАТО в значительном порядке помогла украинской армии «не захлебнуться» от очень быстрого выбывания из распоряжения образцов пушек, поставляя Киеву постоянно как свои 155-мм экземпляры артиллерийских систем, так и передавая советские остатки, входившие в свое время в армейскую структуру бывших участников Варшавского договора, так и выкупая подобные установки у других стран со всего мира. Причем именно отсюда появляется и третья проблема: слишком пестрый состав украинской артиллерии, вынуждающий очень сильно поломать голову тыловикам, ремонтникам и прежде всего бойцам ВСУ, стреляющим из этого всего «зоопарка».

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Источник фото: colonelcassad.livejournal.com


   Как объясняет свежая публикация The Daily Mail, если есть «совпадение» по калибру и стандарту снарядного ряда, это ещё не свидетельствует в полной мере, что из этого всего разнообразия можно стрелять абсолютно из всех пушек одного калибра, наличествующих у ВСУ. Например, снаряды разных производителей годятся только для стрельбы из определенных моделей пушек. Такие результаты были получены на практике украинскими расчётами. «Плюсом», если пушка не разорвалась после первого выстрела от снарядов производителя, не производящего под эту конкретную модель свои боеприпасы, идёт сверхбыстрый износ каналов ствола, что крайне отрицательным образом играет на живучесть всего орудия и крайне пониженную кучность и точность артиллерийского огня.

#инопресса #инопресса о всу #снаряды для украины #снаряды для всу #снарядный голод в всу
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