Теперь Китаю будет ой как непросто начать "внезапную атаку" на островное государство.

На Тайване смогли путем глубокой переработки беспилотника Tengyun прийти к его обновлённой версии под названием «Облачный всадник 2». Как заявляют местные власти, беспилотный аппарат прошёл серию учебных и учебно-боевых полётов и готов сходить с промышленного конвейера в массовых количествах.

«Всадник» под номером два представляет собой обновление глубокого характера базовой модели 2019 года, когда местные инженеры и конструкторы посмотрели под другим углом на свой аппарат и заменили практически все модули и агрегаты воздушного аппарата. Изменения коснулись в первую очередь блока спутниковой навигации и каналов управления. Серьёзно были улучшены наблюдательные сенсоры и радарные сканеры.

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Беспилотник относится к «большим моделям», способным барражировать до 20 часов, и в отличие от предшественника, за время практически в сутки, пролететь в 2 раза больше чем «предок».

Согласно оглашенным характеристикам, для Tengyun II «нет разницы», когда нести боевую вахту: и днём и ночью он эффективен, как в прочем и любую погоду.









Беспилотнику не требуются персонал во время процедур взлёта и посадки – эти операции он может выполнять самостоятельно, как и наводить на цель по различным каналам и при помощи оператора с земли. Как указывалось выше, дрон умеет показывать эффективность и в ночное время суток: для этого предусмотрена установка инфракрасных сенсоров и электронно-оптических сканеров земной поверхности.

Сам БПЛА может выступать в качестве «ведущего», это стало известно из пресс-релиза, когда было указано, что один тайваньский дрон способен взаимодействовать с двумя «ведомыми» SeaGuardian американского производства. Последние будут переданы через 2 года тайваньской армии.