Для продления транзита газа из РФ через Украину европейские чиновники прорабатывают различные способы. Первый относительно рабочий вариант уже готов.

Европейские чиновники негласно заинтересованы, чтобы российский газ через трубопровод между РФ и Украиной продолжал поступать в ЕС. Соответствующие переговоры ведутся между государственными управленцами, частными сотрудниками и работниками газовой сферы украинского государства. Как утверждается в свежей публикации от Bloomberg, несмотря на то, что срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Россией по транзитному газопроводу заканчивается в этом году, часть восточноевропейских стран хочет пролонгирования документа и рассчитывает получать голубое топливо из РФ и в 2025 году.

Согласно анонимным источникам информационного агентства, в рамках переговоров задействованы работники немецкого Uniper SE, руководство которого не комментирует ход кулуарных встреч.

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По одной из версий, европейские компании будут покупать азербайджанский газ и передавать его в российские трубы, по которым он и будет поступать в страны ЕС.

Как утверждается в публикации, выбор в пользу такого варианта позволит Европе сохранить лицо и продолжить использовать пока что незаменимый российский газ без вынужденных затруднений. В этом непосредственно заинтересована Словакия, чей премьер в лице Фицо полностью поддержал подобную идею в минувшем мае.

И пока переговоры только стартовали, их итог станет известен ближе к концу года, когда срок текущего соглашения по газу будет завершен.