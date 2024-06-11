Дрон умеет "говорить" и самостоятельно обнаруживать нарушения в охраняемой периметре.

Специалисты Московского авиационного института создали беспилотный аппарат «Контур», предназначенный, прежде всего для работы в охраняемом периметре. Такая схема использования необходима для использования в охране объектов.

Как обозначили сопровождающие готовый программно-аппаратный продукт сотрудники МАИ, лично присутствуя на вертолётной выставке HeliRussia 2024 в Москве, их идея заключалась в воплощении в металле и пластике дрона, способного нести функции охраны портов и сухопутных предприятий.

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Для этого квадрокоптер получил камеру и громкоговоритель с прожектором. Для использования в темное время суток в «Контуре» имеется и цифровой тепловизионный модуль. В комплект поставки входят специализированное программное обеспечение и станция пилота.

В качестве активной программной, оболочки по словам создателей, у дрона есть рабочая система нейросети, в самостоятельном режиме обнаруживающая различные проблемы, такие как процессы неконтролируемого горения, нарушения в парковке и несанкционированное проникновение на охраняемый периметр.

Главной пользой от задумки является то, что человеку не обязательно наблюдать через экраны мониторов за территорией: всё это будет в самостоятельном режиме делать дрон. И если будут найдены «конфликтные ситуации», человек получит извещение на управляющую станцию или на смартфон охранника. В качестве функционального ответа охранный персонал может либо самостоятельно выдвинуться в точку нарушения, либо активировать режим громкоговорителя, сказав условные слова нарушителю. Об этом заявил Константин Мазикин, официальный представитель института.