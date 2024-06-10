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Madarator
Свежее обновление Windows 11 вступает в конфликт с GTA V и вызывает сбои в игре
"Ломать – не строить". Этот новый-старый девиз снова вернулся в обличье ОС Windows 11.

   Пока всё мировое игровое сообщество ждёт не дождётся хотя бы факта точного официального анонса выхода релиза GTA VI на платформы сначала консолей, а потом возможно и персональных компьютеров, продолжая из-за недостатка свежих игровых проектов жанра шутера от третьего лица с нелинейным движением сюжета играть в старую добрую классику под названием Grand Theft Auto V, наслаждаясь в тысячный раз приключениями великолепной троицы преступной команды Франклина, Тревора и Майкла, новые обновления Windows 11 взяли, да поломали GTA V.

   Фанаты компьютерных игр стали жаловаться на постоянные сбои в криминальной игре, установившей ряд мировых рекордов. В ходе опытного расследования удалось выяснить, что под подозрением «программы-крашера» оказалась бета-версия Windows 11 Enterprise LTSC. Программный продукт, предназначенный прежде всего для установки в систему корпоративных юзеров, вызывает серьёзные проблемы в игре. О конфликте операционной системы за авторством Microsoft и программного кода за авторством IT-специалистов Rockstar Games, первым сообщил онлайн-портал MSPoweruser.

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Ошибка прошедшей весны, которая много "попила" нервов игровым фанатам ГТА 5.

   По словам иностранных журналистов, когда игра запускается, спустя короткий промежуток времени перед глазами удивлённого пользователя появляется окно с уведомлением о критической ошибке, после которой программа с GTA 5 сразу вылетает. После появляется сообщение о проблемах с доступом.    

   Известно, что «Рокстар Геймс» на выпуске Grand Theft Auto V заработали как минимум 1 млрд. долларов, одновременно установив семь рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Начиная от самой продаваемой видеоигры за 24 часа и заканчивая видеоигрой, которая добралась до отметки $1 млрд вырученных денег от продаж быстрее всех. Причем только трейлер игры получил рекордное число просмотров, как ролик к экшен-приключенческой игре.      

#windows 11 #windows 11 и gta v #баги windows 11 #глюки windows 11 #программные конфликты windows 11
Источник: mspoweruser.com
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