Вся европейская рать и США не могут остановить атаку вчерашних жителей пустынь при помощи "откопанных" где-то в песках управляемых ракетных комплексов.

Йеменские хуситы в очередной раз на практике показали, что прилагаемые усилия международной вооружённой коалиции под патронажем США и их европейских союзников, в стремлении сдержать действия этих мусульманских активистов, раз за разом атакующих суда, оказались бесполезны в максимальной мере.

Так по докладу американского CENTCOM движение «Ансар Алла» успешно провело атаку специализированными ракетами на грузовые корабли в Аденском заливе.

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Согласно информации от американских военнослужащих, противокорабельными боеприпасами были атакованы контейнеровоз и сухогруз Швейцарии и Германии, следовавшие под флагами Либерии и соответственно Антигуа и Барбуда. Tavvishi и Norderney, несмотря на повреждения, не потонули, а продолжили движение к месту конечной остановки.

В первом случае плавсредство атаковала баллистическая ракета в паре со снарядом, который был перехвачен ПВО коалиции. Во втором случае противоракетный зонтик западных союзников преодолели как баллистическая, так и крылатая ракеты хуситов.

И по словам официального представителя хуситских активистов Яхью Сарну, иностранные корабли были атакованы за нарушение запрета передвижения по Аравийскому морю судов, заходивших в морские порты Палестины.

В момент прошлогодних событий «Ансар Алла» уведомило мировую общественность, что силы организации будут атаковать любые суда, аффилированные с Израилем, так как хуситы имеют контроль над большей частью побережья Красного моря рядом с Йеменом.