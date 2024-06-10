СВО, которая продолжается уже на протяжении трех лет, наглядно показала, что ошибки так называемого первого этапа были учтены генералитетом РФ, а последующие действия есть тот самый успех РФ. Такой точки зрения придерживается отставной офицер генерального штаба Швейцарии Жак Бод.
В беседе для YouTube-подкаста Dialogue Works бывший полковник рассказал, что российские войска плавно, но неумолимо превратили задумку своего Генштаба в реальные достижения, перемалывая день за днём боевой потенциал украинской армии.
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При этом стоит учитывать, что Украина «сражается не на свои»: многочисленными артиллерийскими боеприпасами и столь дефицитными и дорогостоящими зенитными ракетами ВСУ отбивались от российских сил при помощи поставок от своих западных союзников, чьи запасы этих типов вооружений не безграничны. И к настоящему дню военная промышленность Запада не успевает построить все заводы, необходимые для ускоренного воспроизводства столь востребованных снарядов.
При этом Бод указал, что Владимир Зеленский не рассчитал силы своей армии, и утвердился во мнении, что ВСУ проиграли, о чем понятливый Запад тактично умалчивает.
А тем временем отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор предполагает, что окрепшие российские войска могут пойти на Киев и уже к осени попытаться осадить его.