Тем временем Владимир Зеленский не рассчитав предел устойчивости украинской армии, попросту "обнулил" её боевой потенциал, выйдя из практически подписанных стамбульских соглашений.

СВО, которая продолжается уже на протяжении трех лет, наглядно показала, что ошибки так называемого первого этапа были учтены генералитетом РФ, а последующие действия есть тот самый успех РФ. Такой точки зрения придерживается отставной офицер генерального штаба Швейцарии Жак Бод.

В беседе для YouTube-подкаста Dialogue Works бывший полковник рассказал, что российские войска плавно, но неумолимо превратили задумку своего Генштаба в реальные достижения, перемалывая день за днём боевой потенциал украинской армии.

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При этом стоит учитывать, что Украина «сражается не на свои»: многочисленными артиллерийскими боеприпасами и столь дефицитными и дорогостоящими зенитными ракетами ВСУ отбивались от российских сил при помощи поставок от своих западных союзников, чьи запасы этих типов вооружений не безграничны. И к настоящему дню военная промышленность Запада не успевает построить все заводы, необходимые для ускоренного воспроизводства столь востребованных снарядов.

При этом Бод указал, что Владимир Зеленский не рассчитал силы своей армии, и утвердился во мнении, что ВСУ проиграли, о чем понятливый Запад тактично умалчивает.

А тем временем отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор предполагает, что окрепшие российские войска могут пойти на Киев и уже к осени попытаться осадить его.